Более 8 тыс военнообязанных пытались незаконно пересечь границу

После введения военного положения более 8000 военнообязанных мужчин пытались незаконно пересечь границу Украины, сообщает Лига.net.

Об этом, ссылаясь на данные Государственной пограничной службы, рассказал заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник, презентуя отчет агентства о пересечении госграницы.

Более 5000 нарушителей из 8000 пограничники остановили вне пунктов пропуска, остальные пытались схитрить на паспортном контроле.

Только официально зафиксировали более 245 попыток подкупа пограничников на общую сумму более 4 млн грн.