ВСУ впервые сбили российскую крылатую ракету благодаря приложению єППО

Украинские военные впервые сбили российскую крылатую ракету благодаря отечественному мобильному приложению єППО, сообщает Новое время.

Об этом сообщил у себя в Facebook один из его разработчиков Геннадий Сульдин.

По его словам, успешный перехват ракеты благодаря приложению произошел 22 октября где-то на южном направлении.

"Калибр летел на очень малой высоте, благодаря особенностям рельефа местности локационно не наблюдался. Наши зенитчики за несколько секунд получили целеуказание, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере сбили Калибр с ПЗРК Игла" , — рассказал IT-специалист из конструкторской группы Технари.

Сульдин также добавил, что «система сработала именно так, как мы мечтали в мае в начале разработки приложения».

В то же время он отметил, что єППО задумывалось именно как средство отслеживания низколетающих дозвуковых крылатых ракет, прежде всего Калибров, а угроза российских дронов-камикадзе типа Шахеда иранского производства «появилась гораздо позже».