ГУР: россияне не смогут взорвать Каховскую ГЭС сейчас

Войска РФ, по данным украинской разведки, не смогут сейчас взорвать Каховскую ГЭС на территории временно оккупированной Херсонской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР Минообороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Что касается Каховской ГЭС. Сегодня не проведены необходимые работы, не заминирована ГЭС и дамба настолько, чтобы можно было совершить полный подрыв" , — считает представитель разведки.

Юсов также сказал, что применение ядерного оружия — это маловероятный сценарий и его реализация приблизит конец России. Однако он подчеркнул, что Россия является «неадекватным государством, неадекватным правительством», поэтому угрозы сохраняются.

"То есть это государство, которое пренебрегает гуманитарными принципами, международным правом, поэтому возможны разные провокации" , — сказал спикер ГУР.

По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. В ГУР заявили, что сейчас на дамбе установлены два КамАЗа без водителей, полностью загруженные ящиками со взрывчаткой. Украина призывает ООН и ЕС направить на ГЭС международную миссию.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.

В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.