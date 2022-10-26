СМИ: Австралия передаст Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster

Австралия передаст Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также направит в Великобританию до 70 инструкторов для обучения ВСУ, сообщает Новое время.

Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что таким образом всего Австралия передаст Украине 90 Bushmaster. Также эта страна отправила для ВСУ шесть буксируемых гаубиц M777, боеприпасы, 28 бронетранспортеров M113, а также противотанковое и другое вооружение.

"С момента своего прибытия Bushmasters широко использовались ВСУ, и президент Украины, министр обороны и посол запросили еще" , — сказал вице-премьер-министр Австралии Ричард Марлес.

Также контингент из 70 военнослужащих австралийских сил обороны присоединится к многонациональным учениям под руководством Великобритании сразу после Рождества.

"Речь идет не только о суверенитете Украины, мужественный народ Украины защищает международное право, правила и нормы" , — заявил премьер-министр страны Энтони Альбаниз.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников говорил, что благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster украинские военные вышли на реку Оскол и продолжают освобождать Харьковскую область.