Министр обороны Индии предостерег Шойгу от применения ядерного оружия

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время телефонного разговора в среду, 26 октября, заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что "не следует прибегать к ядерному варианту", когда речь идет о войне в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Индии со ссылкой на CNN.

Сингх заявил, что позиция Индии заключается в "необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования конфликта".

Он отметил, что ни одна из сторон не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам человечества.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации 26 октября под руководством президента РФ Владимира Путина провели "учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами".

Также 26 октября министр обороны России Сергей Шойгу связался с министрами обороны Индии и Китая, Раджнатхом Сингхом и Вэй Фэнхе, и рассказал им о так называемой "грязной бомбе", которую якобы готовится применить Украина.