Столтенберг: Путин проигрывает, а украинские силы становятся сильнее

Российский диктатор Владимир Путин проигрывает на поле боя во время войны против Украины, а украинские силы укрепляются, убежден генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Новое время.

Об этом сообщает CNN.

"Президент Путин терпит поражение на поле боя. Он отвечает более неизбирательными нападениями на украинские города, мирных жителей и объекты критической инфраструктуры, а также опасной ядерной риторикой" , — заявил Столтенберг во время брифинга в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он добавил, что с каждой неделей украинские силы становятся сильнее и лучше оснащены. По мнению генсека, успех Украины на поле боя может укрепить позиции Киева в любых будущих переговорах со страной-агрессором РФ.

Также Столтенберг в очередной раз отверг заявление Кремля о том, что Украина якобы планирует применить так называемую «грязную бомбу» на своей территории.

На фоне успехов ВСУ диктатор РФ все чаще прибегает к шантажу Украины и мирового сообщества, недвусмысленно намекая на свою «готовность» применить ядерное оружие.

В ответ на это президент Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока РФ реализует свои угрозы, а принять превентивные меры.

В свою очередь глава Белого дома Джо Байден заявил, что использование против Украины тактического ядерного оружия будет для Кремля «очень серьезной ошибкой».