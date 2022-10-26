МИД РФ выдал фото из Словении за подготовку Украиной "грязной бомбы"

МИД РФ выдал фото из Словении за подготовку Украиной "грязной бомбы"
Фото: wikipedia.org

Министерство иностранных дел России использовало фотографии словенских правительственных презентаций, заявляя о намерении Украины создать "грязную бомбу", сообщает Европейская правда.

"Министерство обороны России: По имеющейся информации, две организации Украины получили прямой заказ на создание так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии", - говорится в сообщении МИД РФ в англоязычном аккаунте в Twitter.

На сообщение обратило внимание правительство Словении, которое в ответ написало, что одна из фотографий принадлежит Словенскому агентству по радиоактивным отходам (ARAO) и она была сделана в 2010 году.

Изображение использовалось в лекциях специалистов и информационных материалах и были доступны для широкой общественности.

На фото изображены предметы, завернутые в полиэтиленовые пакеты с символом радиоактивности и надписью "radioaktivno", что в переводе со словенского означает "радиоактивный".

По сообщению Любляны, речь идет о детекторах дыма, которые находятся в общем пользовании.

"Они действительно содержат радиоактивный источник, но ни один из тех, что перечислены в таблице под фотографией", - сказано в сообщении.

Ионизационные детекторы дыма (I-детекторы) содержат слабо радиоактивные вещества, поэтому они подлежат утилизации как ядерные отходы.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав абсурдом заяви Кремля про підготовку України до використання "брудної бомби".

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