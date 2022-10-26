ОК "Юг": оккупанты могли получить задание держать Херсон до последнего

Российские оккупанты на юге Украины выстраивают новые рубежи обороны и готовятся удерживать захваченный Херсон, сообщает Новое время.

Об этом рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в среду, 26 октября.

Комментируя контрнаступление, Гуменюк заявила, что защитники Украины продолжают активную работу. Она также уточнила, что контрнаступление — это «не просто продвижение вперед», а также истощение врага и ухудшение его логистики. На южном направлении с начала недели были уничтожены четыре вражеских склада с боеприпасами и сбиты четыре ударных вертолета Ка-52.

"Объявить сейчас о каких-то освобожденных территориях мы не можем, в том числе потому, что ведем работу по правому берегу. На левом остается враг, там довольно мощные и укрепленные позиции. Мы [сообщив об успехах] обозначим места, где они смогут наносить поражения. Эта часть военной операции снова требует информационной тишины" , — объяснила спикер.

Гуменюк рассказала, что в ожидании активного контрнаступления защитников Украины российские войска создали укрепленные рубежи обороны и перебросили туда в том числе элитные подразделения. Также, несмотря на постоянный огневой контроль ВСУ, вражеских позиций на юге еще очень много, добавила она.

По словам спикера, сейчас россияне выстраивают новые рубежи обороны и готовятся удерживать Херсон, потому что его потеря «будет критическим переломным моментом для империи»:

«Вполне вероятно, они получили задачу „держаться до последнего“».

"Есть рубежи обороны, попытки обустроить линию, на которой будут ждать первые прорывные силы, есть обустройство позиций на левом берегу, в том числе очередных рубежей обороны", — сообщила Гуменюк.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области.

По данным оперативного командования Юг, Силы обороны Украины освободили уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области, в которых проживает более 12 тысяч человек.