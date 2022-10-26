СМИ: Собчак сбежала из России, против нее начали уголовное дело

Российская телеведущая РФ Ксения Собчак покинула территорию страны, она стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил источник российского пропагандисткого издания ТАСС в правоохранительных органах РФ, российская служба BBC.

По словам источника, Собчак подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ). За это в РФ предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха.

Собчак могли задержать в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве, возбужденного в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

"Она выехала из Москвы еще ночью (во вторник - ред.). При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня - в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь".

По словам собеседника росСМИ, у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак.