МВД: пункты для выдачи украинцам документов откроются в трех странах

Мобильные пункты для выдачи документов беженцам из Украины начнут работать в Чехии, Германии и Турции, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

В этих мобильных пунктах украинцы смогут обновить документы или получить новые в случае их потери во время эвакуации. Записаться в очередь возможно онлайн или лично.

"Мы постоянно работаем над расширением перечня документов и услуг, которые мы предоставляем нашим гражданам за рубежом. И это уже не только загранпаспорт или ID-карта, это уже и технический паспорт на автомобиль, водительское удостоверение. Кроме того, мы работаем над улучшением логистики" и упрощением тех процедур, которые все еще затягивают время" , – сказал Енин.

В планах Министерства внутренних дел совместно с МИД открытие мобильных пунктов в Чехии, Германии и Турции. Соответствующие договоренности с властями этих стран уже существуют.

Енин напомнил, что такие мобильные пункты успешно функционируют в Варшаве, Кракове и Гданьске.