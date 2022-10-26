США успешно провели гиперзвуковые испытания

Пентагон 26 октября со стартового полигона NASA "Воллопс" в штате Вирджиния совершил запуск высокоточной ракеты-зонда. Испытания прошли успешно, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

В ходе отработки оценивались оборудование связи и навигации гиперзвукового оружия, а также передовые материалы, которые могут выдерживать высокую температуру в "реальных условиях гиперзвукового полета".

"Данные, собранные во время последней ракетной кампании с зондированием, будут способствовать улучшению боевых возможностей как для ВМС, так и для армии, чтобы обеспечить дальнейшее господство на поле боя" , - указали в Военно-морских силах США.

Что известно о гиперзвуковом оружии

Гиперзвуковое оружие запускается со скоростью, по крайней мере, в пять раз превышающей скорость звука (примерно 300 метров в секунду).

Оно считается новым поколением вооружения, которое лишает противника времени на реагирование и делает неэффективными традиционные средства ПРО.

К слову, в июле США успешно опробовали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin Corp.

Напомним, 26 октября Россия провела тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками. Удары в рамках учений наносили по полигону "Кура" на Камчатке.