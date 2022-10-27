Разведка Британии: Кремлю все сложнее ограждать россиян от последствий войны
По данным британской разведки, на фоне войны против Украины Кремль пытается отвлечь внимание критики общественности от центрального руководства, активнее привлекая региональных чиновников, сообщает Новое время.
В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что 24 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать «разработку мер безопасности» в регионах России. Это последовало за указом кремлевского диктатора Владимира Путина о введении нового режима уровней опасности.
«Эта мера, вероятно, приведет к более тесной интеграции региональных губернаторов в систему национальной безопасности России. Это еще одна мера, направленная на организацию общества, которое продолжает находиться под давлением войны, развязанной Россией против Украины», — говорится в сообщении.
В разведке предполагают, что более активное привлечение региональных чиновников по крайней мере частично направлено на то, чтобы отвлечь критику общественности от национального руководства.
"Кремль придерживался аналогичного подхода во время кризиса COVID-19. Однако Кремлю, скорее всего, будет сложнее изолировать российское общество от последствий „специальной военной операции“ на Украине", — подчеркнули в ведомстве.