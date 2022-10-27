Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
Фото: Pixabay

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 27.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 69 220 (+320) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2631 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5364 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 1690 (+4) ед,
  • РСЗО – 379 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 192 (+0) ед,
  • самолетов – 271 (+0) ед,
  • вертолетов – 249 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1398 (+19),
  • крылатых ракет ‒ 351 (+1),
  • кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4078 (+2) ед,
  • специальной техники – 150 (+1).

Данные уточняются.

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