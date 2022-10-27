Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 по 27.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 69 220 (+320) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2631 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5364 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 1690 (+4) ед,
- РСЗО – 379 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 192 (+0) ед,
- самолетов – 271 (+0) ед,
- вертолетов – 249 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1398 (+19),
- крылатых ракет ‒ 351 (+1),
- кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4078 (+2) ед,
- специальной техники – 150 (+1).
Данные уточняются.