Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 27.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 69 220 (+320) человек ликвидировано,

танков ‒ 2631 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5364 (+13) ед,

артиллерийских систем – 1690 (+4) ед,

РСЗО – 379 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 192 (+0) ед,

самолетов – 271 (+0) ед,

вертолетов – 249 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1398 (+19),

крылатых ракет ‒ 351 (+1),

кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4078 (+2) ед,

специальной техники – 150 (+1).

Данные уточняются.