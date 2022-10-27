Маск отрицает планы сократить 75% штата Twitter - Bloomberg

Илон Маск в среду заявил сотрудникам Twitter, что не планирует сокращать 75% работников после того, как получит управление компанией, сообщает Экономическая правда.

По данным источников Bloomberg, Маск опроверг ранее сообщенную в обращении к сотрудникам цифру. Ожидается, что сделка по приобретению Twitter на сумму 44 млрд долларов должна быть закрыта в пятницу,

Несмотря на это, по-прежнему ожидается, что миллиардер сократит штат в ходе поглощения, что вызывает беспокойство среди работников.

Ранее в четверг Маск опубликовал видеоролик, на котором он заходит в офис с кухонной раковиной. Он изменил описание своего профиля в Twitter на "Главный твиттер".