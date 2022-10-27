В МИД РФ пригрозили сбивать спутники, которые используются для помощи Украине

В министерстве иностранных дел России угрожают, что ВС РФ могут рассматривать как свои «законные цели» западные коммерческие спутники, которые используются для помощи Украине.﻿ Как сообщают российские СМИ, об этом официальный представитель ведомства Константин Воронцов заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, сообщает Новое время.

По его словам, использование США и другими западными странами компонентов гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах, «что особенно проявилось во время событий в Украине», является «опасной тенденцией».

Воронцов утверждает, что действия Запада якобы провоцируют «неоправданные риски для мирной деятельности в космосе и многочисленных социально-экономических процессов на земле, от которых зависит благосостояние людей, прежде всего в развивающихся странах».

"Квазигражданская инфраструктура может стать законной целью для ответного удара" , — пригрозил представитель МИД РФ.

Ранее благодаря благотворительным взносам Фонд Сергея Притулы подписал в августе договор с компанией ICEYE о предоставлении Министерству обороны Украины одного из своих спутников и доступа ко всему созвездию ее космических аппаратов.