В МИД РФ пригрозили сбивать спутники, которые используются для помощи Украине
В министерстве иностранных дел России угрожают, что ВС РФ могут рассматривать как свои «законные цели» западные коммерческие спутники, которые используются для помощи Украине. Как сообщают российские СМИ, об этом официальный представитель ведомства Константин Воронцов заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, сообщает Новое время.
По его словам, использование США и другими западными странами компонентов гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах, «что особенно проявилось во время событий в Украине», является «опасной тенденцией».
Воронцов утверждает, что действия Запада якобы провоцируют «неоправданные риски для мирной деятельности в космосе и многочисленных социально-экономических процессов на земле, от которых зависит благосостояние людей, прежде всего в развивающихся странах».
"Квазигражданская инфраструктура может стать законной целью для ответного удара", — пригрозил представитель МИД РФ.
Ранее благодаря благотворительным взносам Фонд Сергея Притулы подписал в августе договор с компанией ICEYE о предоставлении Министерству обороны Украины одного из своих спутников и доступа ко всему созвездию ее космических аппаратов.