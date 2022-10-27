Украина в рамках "зернового соглашения" экспортировала 9 млн тонн агропродукции

В рамках "зернового соглашения" Украина экспортировала 9 млн. тонн продовольствия в страны Африки, Азии и ЕС. Об этом сообщает Мининфраструктуры.

"С 1 августа уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы" , - говорится в сообщении.

Также сегодня из портов "Черноморск" и "Южный" вышли 7 судов из 102 тыс. тонн агропродукции. Суда направляются в страны Африки, Азии и Европы.

Напомним, "зерновое соглашение" стартовало 1 августа 2022 года.