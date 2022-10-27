В ОП предупреждают об ужесточении ограничений на потребление электроэнергии

Сегодня ночью россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего повреждено оборудование в центральных областях. Поэтому будут вводиться более жесткие ограничения на потребление электроэнергии, сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в своём Telegram-канале.

"Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения. Величина необходимого ограничения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме" , - рассказал Тимошенко.

Тем временем в "Укрэнерго" обещают, что графики отключений электроэнергии станут более равномерными. Сейчас в энергосистеме наблюдается дефицит мощности.