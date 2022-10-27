Генштаб: Увеличения темпов мобилизации в Украине нет

В Украине мобилизация проводится, начиная с 24 февраля, по плану. На данный момент активизации или увеличения темпов призыва нет, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом сообщает замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"Мероприятия мобилизации в Украине проводятся с 24 февраля, мероприятия проводятся планово. Ежемесячно призывается военнообязанный на доукомплектование определенных военных структур или на формирование новых структур, согласно обстановке на фронте, тем решениям, которые приняты военно-политическим руководством" , - сказал он.

Он подчеркнул, что существенного увеличения, активизации проведения мобилизации в настоящее время нет.