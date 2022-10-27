США и Китай готовы сделать шаг к взаимопониманию: заявления лидеров стран

Пекин "готов работать" с Вашингтоном, чтобы "найти способы найти общий язык во благо обеих сторон". Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин на мероприятии Национального комитета по американо-китайским отношениям, сообщает Корреспондент.

По словам Си Цзиньпина, "более тесные связи и сотрудничество" США и Китая " помогут обеспечить большую стабильность и уверенность в мире, а также будут способствовать миру и развитию во всем мире".

Он отметил, что Пекин готов искать "правильный способ ладить друг с другом в новую эпоху на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, что принесет пользу не только двум странам, но и всему миру".

В свою очередь президент США Джо Байден во время встречи с военными советниками заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином и что Си знает об этом.