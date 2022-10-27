Генштаб оценил риск повторного наступления оккупантов на Киев

По данным Генштаба, Россия может прибегнуть к новому наступлению на Киев. Однако пока угрозы для украинской столицы нет, сообщает Новое время.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"Предполагаем, что противник может прибегнуть к проведению операций, прежде всего, с территории Беларуси. Это может быть направление из ЧАЭС, а также направление из Черниговской области. Ситуация отслеживается, определенные меры уже приняты по усилению наших группировок" , — сказал он.

При этом в Генштабе не видят угрозы того, что РФ будет непосредственно атаковать Киев. Прежде всего Кремль интересует нарушение энергетической инфраструктуры Украины, а также нарушение логистических цепочек предоставления международной помощи.

На фоне угрозы повторного наступления с территори Беларуси Украина уже нарастила свою группировку на северном направлении.

"Деятельность российских и беларусских вооруженных сил и силовых структур указывает на системную подготовку к эскалации. Так, по имеющейся информации, офицеры Вооруженных сил РФ принимают участие в оценке готовности воинских частей Гродненской, Брестской и Гомельской областей Республики Беларусь. В целом, спланировано оценить готовность западного региона к приведению в боевую готовность под видом тренировок" , — сказал Громов.

По его словам, кроме аэродрома Зябровка, РФ пытается перебросить свои войска и на другие аэродромы Беларуси и проводит активные мероприятия на белорусских полигонах.

Он добавил, что на этой неделе состоялось 10 запусков дронов-камикадзе Shahed по Украине с территории Беларуси.