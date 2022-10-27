Генштаб: за неделю РФ выпустила по Украине 52 ракеты

За неделю Россия выпустила по территории Украины 52 ракеты, но ни одна из них не была направленна на военные объекты, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Корреспондент.

"Анализ характера применения противником ракетного вооружения за прошлую неделю показывает на существенное уменьшение его интенсивности. Так, с 19 октября противник выпустил 52 ракеты по территории Украины. С 10 по 18 октября противник выпустил 146 ракет" , - рассказал военный.

При этом все удары РФ пришлись по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

"Это является циничным нарушением правил и обычаев ведения войны" , - подчеркнул он.

Громов отметил, что почти половина крылатых ракет противника была уничтожена.

"С 19 октября противник применил также 114 беспилотных летательных аппарата по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Украины, что по сравнению с предыдущей неделей, меньше на треть. Эффективность системы ПВО также остается на достаточном уровне и составляет 79% сбитых дронов противника" , - сообщил офицер.

Он уточнил, что только за последние сутки силами ПВО было уничтожено 18 из 20 дронов-камикадзе.