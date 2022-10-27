Альтернатива картам: Платформы FAVBET уже готовы к криптовалютным расчетам

Пользователи платформ ведущего Entertainment провайдера FAVBET уже в скором времени смогут создавать криптовалютные кошельки и пополнять счета 7 наиболее популярными виртуальными монетами.

В компании отмечают, что возможность интегрировать новые платежные инструменты появится сразу после вступления в силу изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждения нормативно-правовой базы, которая урегулирует налогообложение и процессинг виртуальных активов. Все технологические процессы со своей стороны FAVBET уже провел и теперь ожидает утверждения регламента работы от государства.

«Первые тесты новых платежных опций мы начали с момента легализации криптовалюты в марте этого года. Мы увидели, что интерес к этой теме очень высок, поэтому рады возможности вскоре масштабироваться на все платформы. Обновленное законодательство поставит Украину в один ряд с наиболее прогрессивными странами мира, и нам приятно, что FAVBET был и остается в числе двигателей этих положительных изменений» , – комментируют в FAVBET.

По данным рейтинга Global Crypto Adoption Index 2021 года, Украина находится в первой пятерке стран по объему торговли криптовалютами, а криптовалютными активами владеют более 5,5 миллионов украинцев. С началом войны виртуальные монеты превратились еще и в мощный инструмент фандрайзинга. Так, например, только за июль этого года платформа Aid for Ukraine Минцифры отчиталась о $54 миллионах донатов в виде виртуальных активов.

Пользователи платформ FAVBET смогут пополнять счета с помощью 7 популярных криптовалют – Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Tether USD (Erc20), Tether USD (Trc20) и TRON. В компании подчеркивают, что остаются открытыми к сотрудничеству с ведущими компаниями отрасли, а значит, количество имеющихся вариантов будет только расти.

Расчеты криптой будут так же легки, как и оплата платежной картой: пользователям достаточно будет создать в собственном аккаунте криптовалютный кошелек и выбрать необходимую монету.

Группа компаний FAVBET является одним из крупнейших в Украине провайдером решений в области Entertainment Tech и сильнейшим игроком технологического рынка. В этом году компания FAVBET Tech стала частью IT Association и вместе с другими участниками ассоциации поддерживает деятельность украинской «киберармии», наносящей сокрушительные удары по враждебной IT-инфраструктуре.