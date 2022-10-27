Тотальная экономия света в Украине: какие меры принимают по областям

Из-за массированных атак войск РФ на критическую инфраструктуру в Украине введен режим тотальной экономии электроэнергии. Пока специалисты ликвидируют последствия ударов по энергосистеме, украинцам приходится приспосабливаться к перебоям со светом, пишет Анна Березина, РБК-Украина.

Веерные отключения

В октябре от ударов оккупантов пострадало около 40 % объектов энергетики Украины. Полного "блэкаута" удалось избежать, но в регионах начались веерные отключения света.

Для сбалансировки нагрузки на энергосистему до окончания восстановительных работ, "Укрэнерго" ввело плановые отключения электроэнергии для потребителей. Они проходят по графику - до 4 часов один или два раза в течение дня.

Как справляются с перебоями со светом в регионах

Чтобы избежать веерных отключений, украинцев призвали минимизировать использование электроприборов в пиковые часы потребления утром и вечером (с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00). Также рекомендовали ограничить энергопотребление промышленности и бизнесу.

В Киеве для экономии электроэнергии в супермаркетах, магазинах, ТРЦ отказались от уличной подсветки, ограничили освещение витрин внутри залов. В некоторых ресторанах и кафе обслуживают клиентов при свечах.

После атаки оккупантов на энергообъекты в Киевской области ночью 27 октября в "Укрэнерго" сообщили, что в ближайшие дни вынуждены ввести более жесткие и длительные ограничения. Без света может оказаться почти половина столицы. Действовавшие ранее стабилизационные графики отключения электроэнергии больше не актуальны.

Во Львове и области запретили подсветку фасадов домов и работу фонтанов. Во время комендантского часа отключают все внешнее освещение на улицах, кроме дорожного и объектов критической инфраструктуры. Также запрещена наружная реклама, подсветка вывесок заведений общепита, магазинов, офисов после окончания рабочего времени.

В Кривом Роге, Полтавской, Тернопольской областях полицейский патруль штрафует предпринимателей-нарушителей режима экономии электроэнергии.

В Днепре уменьшили количество городского электротранспорта. По решению горсовета, предпринимателям запретили включать вывески, рекламные борды, подсвечивать фасады зданий с 17:00 до окончания комендантского часа.

В Житомире троллейбусы и трамваи не ходили до 26 октября. Со среды транспорт начали выпускать на маршруты в часы межпиковых нагрузок. Уличное освещение в городе отключено.

В Харькове с 20 до 26 октября приостанавливали работу части эскалаторов метро. Снижено освещение на станциях, поезда ездят с большим интервалом времени.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал предпринимателей перенести производство на вторую смену или работать в ночное время. Городской транспорт в Черкассах ездит в режиме "выходного дня". Количество троллейбусов на маршрутах сократили вдвое.

Почему графики отключений не соблюдаются

Графики "энергетической тревоги", по распоряжению "Укрэнерго", определяют местные операторы распределительных сетей и публикуют на своих ресурсах.

Стабилизационные графики постоянно обновляются, но пока они работают с погрешностью.

В некоторых районах свет пропадает внепланово, период отключения может длиться дольше заявленного, часть домов остается без электричества чаще чем другие в пределах одного микрорайона.

К тому же, помимо плановых отключений, могут быть и экстренные. В таком случае не всегда удается оперативно оповестить потребителей.

Если "Укрэнерго" дает указание местному облэнерго срочно снижать потребление, то для этого оператор распределения может выбрать в первую очередь улицы, дома или предприятия, отключив которые, можно максимально быстро сбалансировать нагрузку.

В "Укрэнерго" и в Офисе президента обещают решить проблему с графиками в ближайшее время. Они должны стать "более понятными" и справедливыми для потребителей.