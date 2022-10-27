СМИ: в оккупированном Шахтерске снова прилеты - горит нефтебаза

СМИ: в оккупированном Шахтерске снова прилеты - горит нефтебаза
Фото: Telegram

Днем 27 октября в оккупированном Шахтерске Донецкой области снова возник масштабный пожар – сейчас горит нефтехранилище, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости" и "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР".

"Новости Донбасса" сообщают, что после обстрела на территории железнодорожной станции горят четыре емкости с бензином вместимостью 60 тонн.

Также есть данные о четырех пострадавших среди гражданских. Отмечается, что им оказывают медицинскую помощь.

Пропагандисты обвиняют в пожаре в Шахтерске украинские войска.

Предыстория:

  • Около 21:30 26 октября после нескольких взрывов в районе железнодорожной станции Постниково в оккупированном Шахтерске Донецкой области возник крупный пожар. Горели горюче-смазочные материалы.
  • Позже сообщалось, что взрыв, который прогремел в оккупированном Шахтерске вечером 26 октября, уничтожил 12 российских железнодорожных цистерн с горючим.

Новости

Популярные темы форума

analytics