СМИ: в оккупированном Шахтерске снова прилеты - горит нефтебаза
Днем 27 октября в оккупированном Шахтерске Донецкой области снова возник масштабный пожар – сейчас горит нефтехранилище, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости" и "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР".
"Новости Донбасса" сообщают, что после обстрела на территории железнодорожной станции горят четыре емкости с бензином вместимостью 60 тонн.
Также есть данные о четырех пострадавших среди гражданских. Отмечается, что им оказывают медицинскую помощь.
Пропагандисты обвиняют в пожаре в Шахтерске украинские войска.
Предыстория:
- Около 21:30 26 октября после нескольких взрывов в районе железнодорожной станции Постниково в оккупированном Шахтерске Донецкой области возник крупный пожар. Горели горюче-смазочные материалы.
- Позже сообщалось, что взрыв, который прогремел в оккупированном Шахтерске вечером 26 октября, уничтожил 12 российских железнодорожных цистерн с горючим.