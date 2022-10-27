СМИ: в оккупированном Шахтерске снова прилеты - горит нефтебаза

Днем 27 октября в оккупированном Шахтерске Донецкой области снова возник масштабный пожар – сейчас горит нефтехранилище, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости" и "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР".

"Новости Донбасса" сообщают, что после обстрела на территории железнодорожной станции горят четыре емкости с бензином вместимостью 60 тонн.

Также есть данные о четырех пострадавших среди гражданских. Отмечается, что им оказывают медицинскую помощь.

В окупованому Шахтарську на Донеччині горить нафтове сховище, полум’я охопило 4 великі ємності – ЗМІ. Відео РИА Новости pic.twitter.com/2ItMvPOF0K — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 27, 2022

Пропагандисты обвиняют в пожаре в Шахтерске украинские войска.

Предыстория: