МЭА: российский экспорт энергоносителей никогда не вернется к довоенным уровням

Война в Украине и глобальный энергокризис станут поворотной точкой для мирового энергетического рынка - российский экспорт энергоносителей никогда не вернется к уровням 2021 года, а к 2030 году упадет ровно на 50%, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в энергетическом обзоре Международного энергетического агентства.

В обзоре подчеркивается, что глобальный энергетический кризис может стать историческим поворотным пунктом на пути к более чистому и безопасному будущему.

"Глобальный энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину, вызывает глубокие и долговременные изменения, которые могут ускорить переход к более устойчивой и безопасной энергетической системе.

Сегодняшний энергетический кризис вызывает беспрецедентный по масштабам и сложности шок. Наибольшие потрясения ощущаются на рынках природного газа, угля и электроэнергии - со значительными потрясениями на рынках нефти, что привело к необходимости двух беспрецедентных по масштабам выпусков нефти странами-членами МЭА во избежание еще более серьезных перебоев в поставках.

В условиях непрерывных геополитических и экономических проблем энергетические рынки остаются чрезвычайно уязвимыми, а кризис напоминает о хрупкости и неустойчивости нынешней глобальной энергетической системы", - говорится в докладе.

МЭА отмечает, что вторжение РФ в Украину и глобальный энергокризис ускорит переход крупнейших стран на возобновляемые источники - прогнозируется, что уже к середине 2020-х мировой спрос на ископаемое топливо выйдет на плато.

Отмечается, что кризис заставил правительства крупнейших стран - США, Евросоюза, Японии, Южной Кореи, Китая и Индии - сделать более уверенные шаги в сторону структурных изменений в производстве и потреблении энергии. Если все заявленные программы будут выполняться, мировые инвестиции в "чистую энергию" к 2030 году вырастут на 50%, до $2 трлн в год.

В то же время описанный в докладе базовый сценарий МЭА предполагает, что около 2025 года мировой спрос на ископаемое топливо пройдет пик, после которого начнет падать.

При этом ускорение отказа от угля, газа и нефти улучшает прогноз по выбросам и глобальному изменению климата. В базовом сценарии МЭА выбросы CO2 будут на историческом максимуме 37 млрд тонн в 2025 году, на пять лет раньше, чем предполагалось ранее. После этого они должны начать снижаться и к 2050 году упадут до 32 млрд тонн.

Относительно перспектив российского энергетического экспорта в МЭА заявили, что война все изменила для РФ.

Так, единственная возможность для России переориентировать выпадающие из-за санкций поставки - это Китай, но полностью заместить Европу РФ не сможет, особенно по газу. По оценке МЭА, в 2020-е годы потребление газа в Китае в среднем будет расти на 2% ежегодно (в 2010-е оно росло на 12% в год).

По сравнению с прошлогодним отчетом МЭА снизило прогноз объемов добычи нефти в РФ до 2025 года на 2 млн баррелей в сутки, добычи природного газа - на 200 млрд кубометров в год.

Агентство отмечает, что российский экспорт энергоносителей никогда не вернется к уровням 2021 года, а к 2030 году упадет ровно на 50%.

В то же время доля России на мировом газовом рынке упадет с 30% в 2021 году до 15% в 2030 году в базовом сценарии и до 10% в оптимистическом. Выручка от газового экспорта - с $75 млрд до менее чем $30 млрд в оптимистическом сценарии.

По прогнозам, российский нефтяной экспорт к 2030 году упадет на 25%, к 2050-му - на 40%. Большую часть российского экспорта заместят ближневосточные поставщики, но часть придется и на Северную Америку, которая к середине 2020-х обойдет Россию по доле мирового рынка.