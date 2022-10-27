Зеленский опроверг, что оккупанты убегают из Херсона

Президент Владимир Зеленский заявил, что слухи о побеге российских оккупантов из захваченного Херсона являются информационной атакой, сообщает Новое время.

"Я не вижу, чтобы они убегали из Херсона. Это информационная атака… Это атака, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили туда войска с других опасных направлений. В этом была суть их информационной операции, они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьемся успеха, они не смогут выйти" , — отметил Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном в четверг, 27 октября.

Глава государства добавил, что «самые подготовленные» российские солдаты остались на местах и никто из них не выехал.

Накануне руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что россияне на юге Украины выстраивают новые рубежи обороны и готовятся удерживать захваченный Херсон.

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, РФ завозит в Херсон мобилизованных, готовясь к уличным боям.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона.