McDonald's возобновляет работу еще трех заведений в Киеве и области

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновляет работу еще двух заведений в Киеве и одного ресторана в области, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба сети в Facebook.

Так, с четверга, 27 октября, возобновляют работу ресторанов:

г. Киев, ст. м. м. Арсенальная, ул. И. Мазепы, 1,

г. Киев, рядом с ТРЦ Blockbuster, просп. С. Бандеры, 36-Б

с. Гора, ул. Бориспольская, 6.

Полный перечень открытых заведений - по ссылке﻿.

Напоминаем:

В McDonald's заявили, что с 20 сентября начинают поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery. Первыми заработали заведения на левом берегу Киева - возле станций метро "Харьковская" и "Позняки", а также - "Дарница".

В конце сентября сеть объявила об открытии залов ресторанов в Киеве по низким адресам - клиентов предупредили о возможности длинных очередей.

18 октября сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые с начала полномасштабной войны открыла четыре заведения во Львове.

21 октября сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об открытии еще двух ресторанов в Киеве.

Компания McDonaldʼs открывает еще семь ресторанов сети быстрого питания, пять из которых - в Киеве, а также Борисполе Киевской области и Тернополе.