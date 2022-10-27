Госатомрегулирование: РФ начала незаконное строительство на ЗАЭС
Россия начала незаконное строительство на территории Запорожской атомной электростанции. МАГАТЭ в срочном порядке необходимо проверить несогласованный с Украиной процесс, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил и.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков, сообщает его брифинг.
"Госатомрегулирование уже обратилось к МАГАТЭ с просьбой проверить, что происходит на ЗАЭС. Чтобы мы получили более полную информацию", - отметил Кориков.
По его словам, Россия проводит какое-то строительство на Запорожской АЭС, но у Украины нет информации, что именно там происходит.
Ранее мы писали, что глава МАГАТЭ намерен обратиться в Совбез ООН по поводу зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Также напомним, что страны "Большой семерки" официально призвали Россию вывести свои войска с территории ЗАЭС и передать станцию под контроль Украины, а также вернуть всех похищенных сотрудников.