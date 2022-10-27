Путин заявил, что сам поручил распространять фейк о "грязной бомбе" в Украине

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что сам поручил своему министру обороны Сергею Шойгу в разговорах с коллегами распространять фейк о «грязной бомбе», которую якобы «создает Украина», сообщает Новое время.

Во время выступления в дискуссионном клубе Валдай в четверг, 27 октября, где Путин активно транслировал свои псевдоисторические идеи, ложные обвинения и штампы российской пропаганды, он заявил, что стране-террористу РФ «не нужно» наносить ядерный удар по Украине и что в этом «смысла нет никакого — ни политического, ни военного». Глава кремлевского режима также утверждает, что в Киеве «делают все для того, чтобы замести следы этой подготовки».

"Это я дал указание Шойгу прозвонить всего его коллег и проинформировать об этом. Мы не можем проходить мимо таких вещей" , — заявил диктатор.

23 октября глава минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Шойгу выражал «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Позже Шойгу звонил министрам Китая и Индии и также распространял фейк о «грязной бомбе».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли лживые обвинения Шойгу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».

Партнеры Украины подчеркнули, что не верят российским фейкам, но выразили обеспокоенность, что это может быть подготовкой РФ к «операции под чужим флагом».