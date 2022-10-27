Укрэнерго: Украина провела тестовый импорт электроэнергии из Словакии
Государственный трейдер "Энергетическая компания Украины" сегодня провела тестовый импорт электроэнергии из Словакии, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Сообщается, что тестовая импортная поставка была проведена в целях поддержки энергосистемы Украины. Первая поставка была мощностью 1 МВт. С ее помощью отработали алгоритм покрытия возможного дефицита из-за ракетных ударов и повреждения энергетической инфраструктуры.
Также сообщается, что компания получила право на импорт по результатом открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям.
"Как государственный трейдер мы ищем возможности и инструменты, позволяющие снизить эти риски. Осуществление тестовых поставок - часть работы. Техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину - это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению", - отметил генеральный директор ЭКУ Виталий Бутенко.
Напомним, после октябрьских массированных ударов по энергетическим объектам Украина прекратила экспорт электроэнергии в Европу. Предполагается, что при необходимости европейские партнеры смогут обеспечить поставки украинским потребителям.