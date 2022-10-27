Белый дом: Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден не намерен встречаться с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии, который пройдет в ноябре, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

Как заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, у Байдена нет желания проводить время один на один с Путиным.

"Президент сказал, что не намерен садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным, и именно такова позиция на сегодня" , - отметил он.

В то же время, по словам Кирби, американский президент сосредоточится на контактах с союзниками и партнерами.

До этого сам Байден уже подчеркивал, что не планирует встречаться с Путиным, но есть одно обстоятельство, при котором он может рассмотреть возможность личной встречи.

"Если бы он пришел ко мне на G20 и сказал: "Я хочу поговорить об освобождении Бриттни Грайнер (американская баскетболистка, осужденная за контрабанду каннабиса, - ред.)", я бы встретился с ним. Но это будет зависеть от того, что он скажет" , - говорил президент США ранее в октябре.

Напомним, по данным Reuters, Путин будет использовать зерновую сделку для давления на лидеров "Большой двадцатки". Но в конце концов согласится на ее продление.

Отметим, на саммит в Индонезии приглашен и президент Украины Владимир Зеленский, однако его очное участие под вопросом.