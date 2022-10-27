Путин: российские потери на поле боя в десять раз меньше чем у Украины

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что потери российской стороны на поле боя в десять раз меньше чем у Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сказал Путин на выступлении на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве, которое транслируется онлайн

"Потери там местами, говорю об этом с сожалением, потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем. Разве настоящие патриоты своей страны могут это допустить".

При этом российский диктатор пытался навязать пропагандистам мысль о том, что в Украине нет националистов, также он дал заднюю со своими заявлениями о призрачных "нацистах" в Украине.

Теперь Путин заявляет, что украинцы защищают награбленные миллиарды, которые хранят в европейских банках.

Диктатор заявил, что украинских политиков и защитников мотивирует "экономическая" сторона вопроса, а не суверенитет, целостность Украины и защита своих родных от российских оккупантов и сопротивление геноциду украинского народа.

По мнению Путина, по Киеву ходят тысячи людей с факелами и стастиками.

Каким образом оценка Путина потерь на войне с Украиной соотносится с мобилизацией 300 тысяч россиян, он не объяснил.

Напомним: