Путин: российские потери на поле боя в десять раз меньше чем у Украины
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что потери российской стороны на поле боя в десять раз меньше чем у Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сказал Путин на выступлении на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве, которое транслируется онлайн
"Потери там местами, говорю об этом с сожалением, потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем. Разве настоящие патриоты своей страны могут это допустить".
При этом российский диктатор пытался навязать пропагандистам мысль о том, что в Украине нет националистов, также он дал заднюю со своими заявлениями о призрачных "нацистах" в Украине.
Теперь Путин заявляет, что украинцы защищают награбленные миллиарды, которые хранят в европейских банках.
Диктатор заявил, что украинских политиков и защитников мотивирует "экономическая" сторона вопроса, а не суверенитет, целостность Украины и защита своих родных от российских оккупантов и сопротивление геноциду украинского народа.
По мнению Путина, по Киеву ходят тысячи людей с факелами и стастиками.
Каким образом оценка Путина потерь на войне с Украиной соотносится с мобилизацией 300 тысяч россиян, он не объяснил.
Напомним:
- Украинский Генштаб по состоянию на 27 октября сообщил, что убитыми потери россиян на войне составили 69 220 оккупантов.
- В конце августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что общие потери России в войне с Украиной составляют более 80 тысяч человек.
- 16 октября в Минобороны сообщили, что на юге Украины в настоящее время соотношение потерь украинских и российских войск составляет примерно 1 к 6,5.