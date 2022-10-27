ERR: Эстония лишит россиян и белорусов права владеть оружием

Гражданам России и Беларуси, которые проживают в Эстонии, запретят владеть оружием. Такие меры введут в действие с 1 декабря, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает ERR, об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Права владеть оружием в Эстонии лишат не только россиян и белорусов, но и всех лиц без гражданства Эстонии, гражданства другой страны ЕС или страны НАТО.

"Сегодня мы одобрили поправки к закону об оружии, которые коснутся более 1325 человек и 3777 единиц оружия. В соответствии с ними, в Эстонии в дальнейшем владеть оружием смогут только граждане Эстонии, граждане ряда стран Европейского союза и некоторых стран НАТО" , - рассказал министр.

По его словам, люди, которые не смогут владеть оружием, получат год для того, чтобы отказаться от него добровольно. Если же они не сделают этого по собственной инициативе, вопросом займется полиция.

"Исключение предполагается сделать для тех, кто являясь негражданами, имеет разрешение на оружие, и к моменту, когда срок этого разрешения закончится, они также должны избавиться от оружия. У кого-то этот срок закончится в 2023, у кого-то в 2024 году, то есть, это произойдет в течение ближайших трех-четырех лет" , - добавил Ляэнеметс.

Напомним, о намерении лишить права владеть оружием россиян и белорусов, проживающих в Эстонии, стало известно еще 5 октября.