WSJ: экономика США выросла в третьем квартале после полугодового спада

Экономика США в третьем квартале восстановилась после шестимесячного спада - ВВП вырос на 2,6%, что стало первым ростом в 2022 году, несмотря на длительные опасения, что страна находится под угрозой рецессии, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Бюро экономического анализа Минторговли США.

"Отчет о валовом внутреннем продукте, опубликованный в четверг Бюро экономического анализа, показал более оптимистичную картину экономики менее чем за две недели до промежуточных выборов, даже несмотря на то, что высокая инфляция оказалась постоянной проблемой для демократов" , - пишет издание.

"Ирония заключается в том, что мы наблюдаем самый сильный рост в этом году, когда дела на самом деле замедляются" , - сказала Диана Свонк, главный экономист KPMG.

Финансовые рынки отреагировали на эту новость неоднозначно: промышленный индекс Dow Jones вырос, а индекс Nasdaq снизился.

Несмотря на то, что потребители покупали меньше товаров, они продолжали тратить на здравоохранение, что помогло поднять показатели ВВП, который суммирует товары и услуги, произведенные в американской экономике. Увеличение государственных расходов на федеральном, штатном и местном уровнях также способствовало росту показателя.

Наибольший импульс, однако, пришел от сокращения торгового дефицита, когда американские розничные торговцы импортируют меньше товаров и экспортируют больше товаров, а также услуг, таких как путешествия. Это резкое изменение ситуации по сравнению с началом года, когда разрыв между входящими и исходящими товарами был самым большим за всю историю наблюдений.

"Однако преимущества, связанные с торговлей, скорее всего, будут краткосрочными. Экономисты ожидают, что рост ВВП замедлится в ближайшие месяцы, поскольку потребители и бизнес продолжают сокращать расходы в условиях роста процентных ставок и неопределенности. К следующему году многие прогнозируют более длительный спад и, возможно, даже рецессию" , - добавляет WSJ.

"Структура ВВП не обязательно настолько позитивна, как выглядит на поверхности" , - сказала главный финансовый аналитик Jefferies Анета Марковская, которая ожидает рецессию во второй половине 2023 года.

ВВП США с апреля по июль сократился на 0,6% в годовом исчислении из-за резкого роста потребительских цен и повышения базовой процентной ставки. В первом квартале он сократился на 1,6%, во втором - на 0,9%.

Федеральная резервная система (ФРС) США в 2022 году повышала ставку уже пять раз. Последний раз, 25 сентября, регулятор повысил ставку до 3-3,25% (это самый высокий диапазон ставки с 2008 года). В то же время в сентябре инфляция в США в годовом исчислении составила 8,2% (8,3% - в августе, 8,5% - в июле, 9,1% - в июне).