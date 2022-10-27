Верещук объяснила свой призыв к беженцам "не возвращаться до весны"

Украинским беженцам не стоит возвращаться из-за границы из-за сложностей с энергоснабжением зимой, но это не "инструкция", а просьба, и главным образом касается женщин с детьми, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила в эфире национального телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она прокомментировала свой недавний призыв "не возвращаться до весны".

"Здесь надо иметь трезвый ум и здоровую логику: на зиму – сейчас говорим о женщинах с детьми, поскольку уехали за границу главным образом женщины с детьми. Если женщины с детьми, находясь там весенние и летние месяцы, принимают для себя решение возвращаться в родные дома на зимние месяцы, я просила — это было не указание, не инструкция, а просьба – если можно, остаться в Европе на зиму" , — сказала министр.

По ее убеждению, речь идет о соображениях безопасности и энергетической ситуации — поскольку увеличение количества людей также повышает нагрузку на электросети.

"Конечно, каждый решает сам, мы демократическая страна. Но моя рекомендация и просьба остаются неизменными: если есть возможность остаться в Европе на зиму, а уже весной вернуться и отстраивать наше государство, я очень искренне надеюсь, освобожденное от оккупанта в целом" , – отметила Верещук.

На днях Ирина Верещук говорила, что украинцам, которые сейчас находятся за границей, лучше не возвращаться домой до весны из-за устраиваемых Россией обстрелов энергетических объектов.