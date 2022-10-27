Гайдай: украинским силам удается продвигаться в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинским силам удается продвигаться на Сватовском и Кременском направлениях, сообщает Новое время.

В Telegram Гайдай заявил, что оккупанты пытались прорваться в Белогоровку, но все их атаки были отбиты. Также, по его данным, на Сватовском и Кременском направлениях ВСУ продвигаются вперед.

Гайдай отметил, что россияне продолжают расстреливать реактивной артиллерией дома в деоккупированных селах, где остается местное население. В подавляющем большинстве, сообщил он, это пожилые люди.

"Среди 17 человек, которые оставались в Белогоровке, был пожилой мужчина и дочь, которая за ним ухаживала — именно они на днях погибли от российского снаряда" , — заявил он.

Гайдай также добавил, что «де-юре в так называемой „ЛНР“ города Попасная уже не существует».

Ранее он говорил, что российские оккупанты готовятся к обороне Попасной, а из города вывезли всех жителей.

В эфире Радио НВ Гайдай заявил, что, по его мнению, для освобождения севера Луганской области ключевым является район Сватово.