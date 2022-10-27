Кулеба заявил о необходимости энергетического "Рамштайна"

Украине нужна помощь западных союзников в энергетической сфере из-за постоянных российских ударов по объектам критической инфраструктуры, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на телемарафоне.

"Война у нас комплексная и есть потребность в создании целых нескольких "Рамштайнов". "Рамштайна" для оружия, "Рамштайна" для финансов, требуется определенный информационный "Рамштайн", чтобы бороться с российской дезинформацией, закрывать пропагандистские каналы в мире" , - отметил он.

По его словам, особенно сейчас необходимым становится энергетический "Рамштайн".

"Где страны будут координировать усилия по помощи Украине пережить эти бесчеловечные удары по энергетической инфраструктуре. Главное, что страны готовы к этому, готовы к совместной работе, чтобы помочь Украине преодолеть эти проблемы" , - добавил Кулеба.

Отметим, формат "Рамштайн" - это условное название Контактной группы по обороне Украины. В ее рамках западные союзники координируют в том числе поставки оружия. Название связано с тем, что первое заседание прошло на американской военной базе Рамштайн в Германии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что ее страна готова принимать участие в восстановлении украинской энергетики.