АР: США предоставят Украине новый пакет военной помощи
Пентагон предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов США. Об этом, со ссылкой на Associated Press., сообщает Украинская правда.
Чиновники заявили, что об этом пакете официально будет объявлено в пятницу. В него войдут боеприпасы для уже имеющихся систем вооружений.
В частности речь идет о ракетно-артиллерийских системах высокой мобильности HIMARS, которые Украина успешно использует в контрнаступлении.
Издание отмечает, что чиновники говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить еще не обнародованные детали пакета.
Общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 миллиарда долларов.