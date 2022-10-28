АР: США предоставят Украине новый пакет военной помощи

Пентагон предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов США. Об этом, со ссылкой на Associated Press.﻿﻿, сообщает Украинская правда.

Чиновники заявили, что об этом пакете официально будет объявлено в пятницу. В него войдут боеприпасы для уже имеющихся систем вооружений.

В частности речь идет о ракетно-артиллерийских системах высокой мобильности HIMARS, которые Украина успешно использует в контрнаступлении.

Издание отмечает, что чиновники говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить еще не обнародованные детали пакета.

Общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 миллиарда долларов.