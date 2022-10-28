ISW: Путин подтвердил свою цель – уничтожить украинское государство
Аналитики Института исследования войны (ISW) утверждают, что президент России Владимир Путин продолжает отвергать идею украинского суверенитета, что несовместимо с переговорами между РФ и Украиной, и преследует цель уничтожить украинское государство, сообщает Украинская правда.
Путин заявил, что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть только Россия, которая "создала" Украину.
Его заявления отвергают юридический факт, что Российская Федерация признала суверенитет Украины, и что украинский народ существует как отдельная нация.
Увековечение Путиным нарратива о том, что Украина и Россия являются единым народом, разделенным на разные государства произвольными историческими обстоятельствами, свидетельствует о его неизменной цели уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа.
Основные выводы аналитиков института:
- Президент России Владимир Путин продолжает отвергать суверенитет Украины способом, который принципиально несовместим с серьезными переговорами.
- Высокопоставленный российский чиновник пригрозил, что Россия может нацелиться на западные коммерческие спутники, которые поддерживают Украину.
- Российские источники утверждают, что украинские силы проводят контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области и вдоль линии Кременная-Лисичанск.
- Войска РФ продолжают проводить оборонительные приготовления вдоль восточного берега Днепра в Херсонской области.
- Российские источники утверждают, что украинские войска провели ограниченные наземные атаки в Херсонской области.
- Оккупанты продолжают наступательные действия в Донецкой области.
- Российские военные разослали мобилизационные повестки иностранным гражданам, работающим в России.
- Группировка "Вагнера" Евгения Пригожина, возможно, продолжает развивать свои возможности ведения воздушных боев и имеет на вооружении более сложную технику на уровне с обычными российскими вооруженными силами.
- Представители российской и оккупационной администраций начали изымать мобильные телефоны у жителей оккупированных Россией территорий для обеспечения так называемых "правоохранительных и оперативных мер безопасности".