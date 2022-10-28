ООН опровергла миф про деятельность биолабораторий США в Украине

Представитель Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения и посол США в ООН отвергли обращение России к Совету безопасности с призывом расследовать "военную биологическую деятельность" США в Украине, сообщает Украинская правда.

Обвинение, выдвинутое МИД России 27 октября, является "чистой выдумкой без каких-либо доказательств", заявила посол США Линда Томас-Гринфилд в Совете безопасности.

Она также сказала, что ни Украина, ни США не имеют программ изготовления биологического оружия.

Заместитель верховного представителя ООН по вопросам разоружения Адедеджи Эбо также заявил, что ООН "не знает" о какой-либо программе биологического оружия в Украине.

Эбо сказал, что его предшественник Изуми Накамицу информировал Совет безопасности в марте и снова в мае по этому поводу, и ООН не известно о таких программах биологического оружия.

Он также сказал, что Организация Объединенных Наций не имеет ни мандата, ни технических возможностей для расследования этого заявления.