Илон Маск купил Twitter

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск начал руководить Twitter, а предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру.

У Маска было время до пятницы, чтобы завершить приобретение Twitter за 44 миллиарда долларов или столкнуться с судебным разбирательством с компанией.

По сообщению CNBC, предыдущий генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

Илон Маск своим твитом подтвердил, что купил соцсеть.

Позже он добавил, что "птичка освобождена".