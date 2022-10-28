Генсек НАТО: Как быстро западное ПВО уменьшит угрозу для Украины

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина уже успешно реагирует на угрозу с воздуха, а помощь от союзников постепенно будет компенсировать старые системы и повышать защиту, сообщает Европейская правда.

"Думаю, оружие, которое мы сейчас поставляем, имеет огромное значение. Украинцы уже преуспели, сбив много российских ракет и беспилотников. В будущем ситуация изменится еще сильнее - сейчас активизируются союзники" , - отметил генсек.

Он напомнил о недавно переданной Германией передовой системе IRIS-T и обещаниях США и еще некоторых союзников по противовоздушным системам и боеприпасам после последней встречи формата "Рамштайн".

Столтенберг добавил, что предоставленная Западом помощь изначально сыграла значительную роль в том, что Россия так и не смогла установить господство в воздухе над территорией Украины, а это повлияло на успех всей кампании в целом.