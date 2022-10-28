Генштаб: Потери РФ за сутки выросли на 480 солдат, два вертолета и самолет

Генштаб: Потери РФ за сутки выросли на 480 солдат, два вертолета и самолет
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки Российская Федерация из-за своих захватнических действий в Украине потеряла еще порядка 480 военнослужащих, а также 9 танков, 14 ББМ, один самолет, два вертолета и три беспилотника.

Общие боевые потери России с 24.02 по 28.10 ориентировочно составили 

  • личного состава – порядка 69 700 (+480) человек,
  • танков – 2 640 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 378 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 1 698 (+8) ед,
  • РСЗО – 379 (+0) ед,
  • средств ПВО– 192 (+0) ед,
  • самолетов – 272 (+1) ед,
  • вертолетов – 251 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3),
  • крылатых ракет – 351 (+0),
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 088 (+10) ед,
  • специальной техники – 151 (+1).

Данные уточняются.

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