Генштаб: Потери РФ за сутки выросли на 480 солдат, два вертолета и самолет
По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки Российская Федерация из-за своих захватнических действий в Украине потеряла еще порядка 480 военнослужащих, а также 9 танков, 14 ББМ, один самолет, два вертолета и три беспилотника.
Общие боевые потери России с 24.02 по 28.10 ориентировочно составили
- личного состава – порядка 69 700 (+480) человек,
- танков – 2 640 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 5 378 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 1 698 (+8) ед,
- РСЗО – 379 (+0) ед,
- средств ПВО– 192 (+0) ед,
- самолетов – 272 (+1) ед,
- вертолетов – 251 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3),
- крылатых ракет – 351 (+0),
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 088 (+10) ед,
- специальной техники – 151 (+1).
Данные уточняются.