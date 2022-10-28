Укрзализныця презентовала новый график движения поездов

Укрзализныця представила﻿ обновленный график движения поездов: им предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену, 4 введенные в течение 2022 года новые рейсы Интерсити+, а также 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

Среди ключевых обновлений по маршрутам в пределах Украины в компании отметили следующие.

Поезд №65/66 Харьков - Умань соединит оба города с Днепром.

Поезд №266/265 Ковель - Ужгород. Впервые за много лет соединены Волынь и западное Полесье с горнолыжным регионом в Славском, столицей "солеваров" Дрогобычем и главными городами Закарпатья. При этом прохождение Львова в направлении из Закарпатья на Волынь удобно запланировано около 06:00, а в обратном направлении около 22:00.

Поезд №769/770 Жмеринка - Хутор-Михайловский. "Это новое экспериментальное сообщение для деблокированной северной Сумщины со столицей и Винницкой областью", - объясняют в УЗ.

Еще три новых сообщения готовятся к запуску уже в ближайшее время.

Поезд № 111/112 Изюм - Киев предоставит прямой поезд дальнего следования в столицу для жителей героической деоккупированной Харьковщины.

Поезд № 131/132 Запорожье - Львов будет следовать через Киев, Житомир и Ковель, предоставляя жителям северного Полесья удобное сообщение с Волынью, Львовщиной, столицей и Днепром.

Поезд № 191/192 Краматорск - Одесса будет следовать через Днепр и позволит жителям Донбасса накануне зимы выехать ближе к южным регионам.

Также возобновляется целый ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны:

№ 3/4 Запорожье - Львов продлен до Ужгорода на ежедневной основе;

№ 5/6 Запорожье - Ивано-Франковск продлен до Рахова;

№ 15/16 Харьков - Ивано-Франковск продлен до Рахова;

№ 17/18 Харьков - Львов продлен до Ужгорода;

№ 21 Харьков - Львов продлен до Трускавца;

№ 41/42 Днепр - Львов продлен до Трускавца;

№ 149/150 Кременчуг - Ивано-Франковск продлен до Ворохты;

№ 45/46 Харьков - Ужгород возвращается к курсированию через Сумы, что предоставит удобное сообщение северо-восточному региону с Закарпатьем;

№ 7/8 Киев - Черновцы получил удобное утреннее прибытие в Черновцы в 08:28;

№ 49/50 Киев - Трускавец ускоряется на 3 часа и будет прибывать в 08:45.

Скоростные поезда Интерсити+ тоже претерпят изменения в графике:

№ 715/716 Киев - Перемышль - Киев ускорен на 2 часа в каждом направлении;

№ 705 Киев - Перемышль ускорены более чем на 3 часа;

время отправления поездов направления Киев - Харьков - Киев и Киев - Чернигов - Киев стало значительно удобнее для пассажиров:

№ 723 Харьков - Киев будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07;

№ 725 Харьков - Киев будет отправляться из Харькова в 07:15, прибывать в Киев в 12:19;

№ 724 Киев - Харьков будет отправляться из Киева в 15:53, прибывать в Харьков в 20:53;

№ 708/707 Киев - Чернигов будет отправляться из Киева в 07:43, прибывать в Чернигов в 10:11;

№ 710/709 Чернигов - Киев будет отправляться из Чернигова в 17:21, прибывать в Киев в 19:48.