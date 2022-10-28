Минцифры тестирует услугу єОселя в "Дії": как принять участие

Минцифры приглашает﻿ принять участие в бета-тестировании новой услуги еОселя в приложении "Дія".

"Из-за полномасштабного вторжения России многие украинцы остались без дома. Именно поэтому уже сейчас государство предлагает выгодные условия для покупки жилья по программе льготного государственного кредитования. Присоединяйтесь к бета-тестированию услуги єОселя в приложении Дія" , - говорится в сообщении.

Как принять участие?

На первом этапе программа доступна для военнослужащих по контракту, защитников Украины, силовиков и членов их семей, а также медиков, педагогов, ученых, работающих в государственном и коммунальном секторах.

"Если вы принадлежите к одной из категорий, то можете присоединиться к тестированию и получить кредит на жилье под 3%. Для этого в приложении Дія подаете заявление об участии в программе еОселя и получаете предварительное решение о согласовании суммы кредита без похода в банк.

Уже во время бета-теста ваше заявление будет проходить весь реальный процесс, и решения банков будут настоящими" , - пояснили в Минцифры.

Если вы защитник Украины, медик, педагог или учёный (полный перечень льготных категорий, подпадающих под программу, - по ссылке), присоединяйтесь к бета-тесту. Регистрация и подробные условия: https://team.diia.gov.ua.