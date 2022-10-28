ДТЭК готовит новые графики веерных отключений в Киеве

В компании ДТЭК пересмотрят графики веерных отключений электроэнергии для Киева - продолжительность ограничений может вырасти до шести часов, сообщает Экономическая правда.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук подчеркнул, что новые графики подготовят в течение одного-двух дней.

"Они (графики - ред.) не будут приятными. Сразу предупреждаю, потому что количество часов, в течение которых нужно будет оставаться без света, к сожалению, должно быть увеличено. Другого выхода сейчас к восстановлению инфраструктуры нет. Точно, что больше, чем 4 часа. До 6 часов будут ограничения" , - подчеркнул Сахарук.

По его словам, в ДТЭК будут стараться делать так, чтобы чаще происходила ротация.

"То есть, возможно, чаще выключались, но на меньший период времени. С этим есть также определенные технические сложности - в Киеве десятки тысяч домов и их выключить и включить обратно тоже большая работа" , - пояснил он.

Сахарук также объяснил, почему не во всех домах выключают свет. По его словам, есть дома, в которых расположены объекты критической инфраструктуры, поэтому отключать их от электроэнергии нельзя.