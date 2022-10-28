Норвегия ввела очередной пакет санкций против России: подробности

В пятницу, 28 октября, Норвегия ввела очередные санкции против физических и юридических лиц России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает страница МИДа Норвегии.

Ограничения ввели еще против 30 человек и 7 компаний. В список попали лица, причастные к организации "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

"Мы снова действуем совместно с ЕС, чтобы ввести санкции против России, чтобы оказывать давление на российское правительство и его сторонников. Дополнительные санкции - это необходимый ответ на жестокую войну России и незаконную аннексию четырех областей Украины" , - заявила министр иностранных дел Анникен Хюиттфельд.

Введенные широкомасштабные пакеты санкций призваны снизить способность России финансировать свою незаконную войну в Украине. Новый пакет санкций ужесточает ограничения на товары и услуги, имеющие значение для России. Также Норвегия решила следующее:

Введен новый критерий включения в перечень, позволяющий применять санкции к физическим и юридическим лицам, способствующим нарушению запрета на обход санкций;

Географический охват ограничительных мер расширен для применения в неподконтрольных правительству районах Херсонской и Запорожской областей;

Введен запрет занимать должности в органах управления некоторых государственных или подконтрольных государству предприятий;

Существующие запреты на оказание услуг за криптоактивы российским гражданам, лицам, проживающим в России, и организациям, основанным в России, были дополнительно усилены;

Введены дополнительные экспортные ограничения на уголь, электронные компоненты, используемые в авиационной отрасли технологические изделия, некоторые химические вещества и стрелковое оружие;

Дополнительные ограничения на импорт были введены в отношении изделий из стали, машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий, не содержащих золота;

Запрет на доступ к портам расширен на суда, зарегистрированные в Российском морском регистре судоходства. Исключение, разрешающее рыболовным судам заходить в порты Тромсе, Киркенес или Ботсфиорд, по-прежнему применяется;

Были введены дополнительные ограничения, расширяющие спектр услуг, которые больше не могут предоставляться российскому правительству или юридическим лицам, зарегистрированным в России, включая ИТ-консультации, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги;

Введена правовая база для реализации потенциального предела цен на российские энергоресурсы в будущем.

Напомним, что ранее Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций против России.

Также Норвегия решила усилить свою границу с Россией.

Недавно в Норвегии задержан мужчина по подозрению в шпионаже на РФ.