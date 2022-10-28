Минздрав: Украина получила от США 2,3 млн доз вакцины от коронавируса

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2,3 млн доз мРНК-вакцины против COVID-19 Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, которые предоставило правительство США в рамках инициативы COVAX, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Вакцина предназначена и для первичного курса иммунизации, и для усиливающих доз.

Как отмечают в Минздраве, вакцину распределят по 23 регионам Украины. В частности, Киев в ближайшее время получит более 31 тысячи доз, Львовщина - более 29 тысяч, Полтавщина - более 23 тысяч, Харьковская, Одесская и Киевская области - около 20 тысяч доз.

Напомним, в конце сентября Украина получила более 501 тысячи ковид-вакцины Pfizer/BioNTech от Швеции.