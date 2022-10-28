СМИ: Шойгу доложил Путину об окончании мобилизации в России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "частичная мобилизация" в России "завершена", сообщает Деловая столица.

Об этом Шойгу заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным со ссылкой на ТАСС.

По словам Шойгу, "добровольцами" в войска в рамках мобилизации направились 13 тыс. человек.

А средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет, сообщил Шойгу.

Также министр обороны заявил, что на фронт войны с Украиной якобы направлены 82 тысячи мобилизованных россиян.

Кроме того Шойгу рассказал, что российские "военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту".

Как сообщалось ранее, военная комендатура в Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении мобилизованного жителя Якутии по статье о самовольном оставлении части или места службы.