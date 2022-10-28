Bloomberg: РФ прячет свою экспортную прибыль от санкций в юанях и квазибанках

Малоизвестное подразделение главной фондовой биржи России стало жизненно важным звеном мировой финансовой системы, поскольку десятки миллиардов долларов и евро устремились туда потоком от продажи нефти и других сырьевых товаров, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает издание, в текущем году "Национальный клиринговый центр" продемонстрировал рост своих валютных запасов. Будучи ключевым звеном в торговле газом, он до сих пор избегал санкций США и Европы, ударивших по центральному банку и основным кредиторам России.

Большинство денег в "Национальном клиринговом центре", хранящихся от имени российских банков и их клиентов, находятся в юанях, переведенных из долларов, евро и других "недружественных" валют по указанию центрального банка. По словам источников, в небольших несанкционированных кредитных учреждениях также наблюдался скачок вложений в юанях и других иностранных валютах.

Способность России смягчить удар санкций благодаря продолжающемуся притоку денежных средств от экспорта энергоносителей и других товаров разочаровала официальных лиц в США и Европе, стремящихся изолировать ее от своих финансовых систем.

"Национальный клиринговый центр не имеет собственных денег. Это все деньги банков, точнее деньги их клиентов, которые они вкладывают в Национальный клиринговый центр, потому что он может проводить платежи в долларах. После того как появились слухи о том, что Национальный клиринговый центр будет под санкциями, основная часть долларов была конвертирована в юани" , - заявил экс-глава центра Олег Вьюгин.

На Национальный клиринговый центр пока не наложены санкции, хотя в сентябре США добавили его исполнительный директор в свой черный список. Издание считает, что по сути избыток иностранной валюты, когда-то поглощенный Банком России, оказывается в квази-частных руках, потому что санкции лишили Центральный Банк РФ возможности работать на валютном рынке.

Напомним, что в мире формируют "теневой флот" для перевозки нефти в интересах России.

РБК-Украина писало о том, что в США могут попытаться установить предельную цену на нефть, экспортируемую из России выше 60 долларов за баррель.

Тем временем Москва все же может получить достаточное количество танкеров, для отгрузки большей части своей нефти вне новой цены, которая была установлена G7.